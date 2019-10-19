عطل كابل يؤخر رحلات سكك حديدية بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جيرنسهايم

تسبب عطل أصاب أحد الكابلات العلوية في حدوث تأخيرات لقطارات الرحلات البعيدة والرحلات الإقليمية غرب ألمانيا. وجرى إعادة تسيير الرحلات على أحد الخطوط في وقت مبكر صباح أمس.

وبسبب العطل علق قطار إنترسيتي خلال رحلته من دورتموند إلى ميونخ، في مدينة جيرنسهايم، واضطر الركاب إلى مواصلة الرحلة على متن قطار بديل وحافلات.

كما تسبب العطب في إلغاء رحلات إقليمية أو تأخيرها، فيما اضطرت قطارات المسافات البعيدة إلى تغيير مسارها.