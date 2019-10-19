احتجاجات في تشيلي ضد زيادة أجرة وسائل النقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت وزارة الداخلية في تشيلي إن رجال الإطفاء يكافحون حرائق في محطات مترو بالعاصمة سانيتاجو، بعد إغلاق مترو أنفاق المدينة وسط احتجاجات على زيادة ثمن أجرة الركوب.

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وأوضحت أن محطات المترو تعرضت لأضرار كبيرة، وأنه تم نشر رجال الإطفاء في خمس محطات على الأقل.

وأعلن مترو سانتياجو عن إغلاق الشبكة كلها حتى الغد على أقرب تقدير من أجل تقييم الضرر الذي لحق بها.

وقالت الشبكة على تويتر «إنها اضطرت إلى وقف العمل نظرا لأن الدمار الذي لحق بها كان بالغا لدرجة أنها لا تستطيع ضمان الحد الأدني من متطلبات الأمان للعاملين والركاب».