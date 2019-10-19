دورتموند يستغني عن أفضل لاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دورتموند

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، لوسيان فافري، حذف اسم المهاجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو من تشكيل الفريق الذي لعب أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، متصدرا جدول الدوري الألماني.

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وبحسب ما أورده موقعا «كيكر أون لاين» و»تي أون لاين دي إي»، يرجع السبب في ذلك إلى تأخر عودة سانشو (19عاما) بعد مشاركته مع منتخب بلاده. ولم يجب النادي على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) حول ما ورد في هذه التقارير بشأن غياب سانشو عن المباراة التي جرت أمس.

ويعد سانشو واحدا من أفضل لاعبي دورتموند منذ قدومه إلى النادي في 2017.

غير أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب فيها لاعب الجناح عن مباريات بسبب أمور تتعلق بعدم الانضباط، حيث نقله المدير الفني السابق لدورتموند بيتر شتوجر في موسم 2017 / 2018 إلى فريق تحت 23 عاما بسبب قدومه متأخرا مرات عدة إلى التدريب.