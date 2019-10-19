السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد
اعترف مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بأنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم بشكل أكبر مع الفريق الكتالوني.
وسجل جريزمان أمس الهدف الرابع له مع برشلونة، والأول له بقميص الفريق خارج ملعب «كامب نو»، حيث سجل أول أهداف الفريق في المباراة التي فاز فيها على مضيفه إيبار 3 -0 أمس في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.
ولدى سؤاله عما إذا كان قد قدم أمس أفضل عرض له مع برشلونة، قال جريزمان «ستكون هناك أيام أسوأ وكذلك أيام أفضل، لقد انضممت مؤخرا لصفوف برشلونة والتأقلم مع الفريق سوف يستغرق وقتا».
كانت هذه تفاصيل خبر جريزمان: التأقلم مع برشلونة يستغرق وقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.