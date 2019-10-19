جريزمان: التأقلم مع برشلونة يستغرق وقتا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعترف مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بأنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم بشكل أكبر مع الفريق الكتالوني.

وسجل جريزمان أمس الهدف الرابع له مع برشلونة، والأول له بقميص الفريق خارج ملعب «كامب نو»، حيث سجل أول أهداف الفريق في المباراة التي فاز فيها على مضيفه إيبار 3 -0 أمس في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد قدم أمس أفضل عرض له مع برشلونة، قال جريزمان «ستكون هناك أيام أسوأ وكذلك أيام أفضل، لقد انضممت مؤخرا لصفوف برشلونة والتأقلم مع الفريق سوف يستغرق وقتا».