مدرب يوفنتوس: اتفاق يمنع ماندزوكيتش من التدريبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم ماوريتسيو ساري، أن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لا يشارك في المران الجماعي للفريق بناء على اتفاق بين اللاعب وإدارة النادي.

وقال ساري قبل مباراة يوفنتوس أمس أمام بولونيا في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي «في الوقت الحالي، لا يشارك ماريو ماندزوكيتش في تدريبات الفريق بناء على اتفاق مع النادي».

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وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن ماندزوكيتش، الذي يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حضر إلى مركز تدريب يوفنتوس لكنه أجرى تدريبات منفردة ولم يشارك في المران الجماعي.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما والذي لم يشارك في أي مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم حتى الآن، سيكون متاحا للانتقال لفريق آخر في سوق الانتقالات. وتحرك مانشستر يونايتد لضم ماندزوكيتش في سوق الانتقالات الصيفية لكن الصفقة لم تبرم.

وصرح المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي سولشاير قبل أيام بأنه واثق من أن النادي سيبرم صفقة جديدة في يناير المقبل وبسعر مناسب.