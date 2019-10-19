منتخبات القوات المسلحة تنافس بطولة العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك منتخبات القوات المسلحة في منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة المقامة حاليا بمدينة ووهان الصينية، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي.

ويتنافس على ألقاب البطولة 120 منتخبا من القارات كافة، حول 23 لعبة كأكبر، حدث رياضي عالمي بعد الأولمبياد الصيفية.

من جانبه أثنى رئيس بعثة المنتخبات الرياضية السعودية العسكرية العميد الركن شداد العمري على حماس المنتخبات واللاعبين الذين يمثلون المنتخب في ألعاب عدة، منها ألعاب القوى وتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات والرماية.