قوميز الأقرب لجائزة هداف أبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز في حاجة إلى تسجيل هدف في مباراة فريقه المقبلة أمام السد القطري لينفرد بصدارة هدافي دوري أبطال آسيا ويتوج بجائزة الهداف، حيث يتشارك الصدارة حاليا مع البرازيلي ليوناردو الذي كان يلعب مع الوحدة الإماراتي قبل أن ينتقل إلى شباب الأهلي، ولكل منهما 9 أهداف، إلا أن قوميز يمتلك فرصة للانفراد بصدارة الهدافين مع حصوله على فرصة خوض المزيد من المباريات، فيما توقف رصيد ليوناردو بخروج فريقه.

وأفرد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرا عن المتنافسين على لقب الهداف، مبينا أن هنالك لاعبين ما زالوا في البطولة، وربما تكون لديهم فرصة للحاق بصدارة الهدافين.

المنافسون على جائزة الهداف

Advertisements

بافيتمبي قوميز (الهلال السعودي)

سجل 9 أهداف في 11 مباراة

4 أهداف خلال دور المجموعات

3 أهداف في الأهلي السعودي بذهاب دور الـ16

هدفان في ذهاب قبل النهائي أمام السد

معدل التسجيل لديه هدف كل 110 دقائق

ليوناردو (الوحدة الإماراتي)

سجل 9 أهداف

4 أهداف في مباراة واحدة أمام الريان القطري

8 أهداف خلال دور المجموعات

هدف بدور الـ16 في النصر السعودي

معدل التسجل لديه، هدف كل 70 دقيقة

يتفوق على قوميز بفارق التمريرة الحاسمة

شينزو كوروكي (أوراوا ريد دايموندز)

سجل 7 أهداف

3 أهداف في دور المجموعات

هدفان أمام أولسان هيونداي لدور الـ16

هدفان بمباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي أمام شنغهاي الصيني

معدل التسجيل لديه هدف كل 139 دقيقة

أندرسون تاليسكا (جوانغزهو الصيني)