الفلسطينيون يعتصمون من أجل استمرار الأونروا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت
عمت المسيرات والاعتصامات الحاشدة أمس مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وطالب اللاجئون الفلسطينيون خلال المسيرات والاعتصامات التي عمت مخيمات نهر البارد والبداوي وبرج البراجنة وعين الحلوة والرشيدية وبرج الشمالي والبص، المجتمع الدولي بتقديم المساعدة والدعم لوكالة «الأونروا» لضمان استمرار خدماتها دعما للاجئين الفلسطينيين.
وقدم المشاركون في الاعتصامات والمسيرات مذكرة موحدة إلى المدير العام لوكالة «الأونروا» بيير كرينبول، تضمنت التأكيد على التمسك بوكالة «الأونروا» واستمرار عملها والمطالبة بتخصيص موازنة ثابتة للوكالة لتواصل دورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يبلغ 12 مخيما، وهم موزعون على مختلف المناطق اللبنانية، وترفع اللافتات في الشوارع والساحات العامة مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض وكالة «الأونروا».
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