وقف الضمانات للقروض التركية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ماينتس

طالب قيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بوقف ضمانات القروض للصادرات إلى تركيا، والمعروفة باسم ضمانات «هيرمس».

وقال عضو مجلس رئاسة الحزب، كريستيان بلاداوف، مساء أمس في ماينتس: إنه يتعين دراسة إلغاء هذه الضمانات الآن، على نحو سريع ودون أي تحفظات، وأضاف «أرحب بشدة بمراجعة شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات خطط إنشاء مصنع جديد لها في تركيا على خلفية الأحداث الراهنة».