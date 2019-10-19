59 تدبيرا كويتيا لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال سبتمبر الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية، وأربع شركات مجوهرات، وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهرنفسه، منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.