الجيش الليبي: نريد حكومة وليس عصابة إرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أهمية «القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات والميليشيات المسلحة، ونزع جميع سلاحها، حتى يتمكن الليبيون من إيجاد حوار وطني شامل». وقالت القيادة العامة في بيان بشأن مؤتمر برلين المقرر مطلع الشهر المقبل تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة، إنها «تثمن كل جهد دولي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، والقضاء على الإرهاب، وتفكيك الميليشيات ونزع السلاح، والوصول لحكومة تحظى بالشرعية الدستورية».



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