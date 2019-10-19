السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - غزة أصيب عشرات الفلسطينيين أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مهاجمة المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة أن أكثر من 73 فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، 31 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مهاجمة جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي باستخدام الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 73 فلسطينيا أصيبوا برصاص إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.