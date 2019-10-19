استقبال طلبات التسجيل في دبلومات جامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

تواصل جامعة نجران في استقبال طلبات القبول في الدبلومات العالية والمتوسطة، ويستمر التسجيل حتى 24 ربيع الآخر المقبل.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات تتمثل في الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويشترط الشهادة الجامعية.وتشترط الثانوية في الدبلومات المتوسطة بالمحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي.