استقبال طلبات التسجيل في دبلومات جامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تواصل جامعة نجران في استقبال طلبات القبول في الدبلومات العالية والمتوسطة، ويستمر التسجيل حتى 24 ربيع الآخر المقبل.
وأوضحت الجامعة أن الدبلومات تتمثل في الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويشترط الشهادة الجامعية.وتشترط الثانوية في الدبلومات المتوسطة بالمحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي.
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