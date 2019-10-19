نقل مواعيد النساء بالأحوال المدنية في مكة موقتا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تقرر وبصفة موقتة، نقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 «الزاهر»، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة 2 «الجروشي مول»، وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب «الزاهر» لخضوع القسم النسائي لأعمال صيانة طارئة.

وسيتم تنفيذ جميع إجراءات المواطنات اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء بمكتب العاصمة المقدسة 2 «الجروشي مول».