كفيفات يتحسسن الطريق بالعصا في كورنيش القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم القسم النسائي بمركز رعاية المكفوفين بجمعية مضر الخيرية بمحافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فعالية «العصا البيضاء» في كورنيش القطيف أمس الأول، بمناسبة يوم العصا البيضاء العالمي الذي يوافق 15 أكتوبر.

وتهدف الفعالية لنشر الوعي في المجتمع بثقافة استخدام العصا ومدى أهميتها للمكفوفين بصفتها رمزا للاستقلالية والثقة والاعتماد على النفس.

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وبدأت الفعالية بسير الكفيفات وبأيديهن العصا في المنطقة المخصصة للمشي بكورنيش القطيف، وكانت ردة فعل المتواجدين على الكورنيش إيجابية جدا، إذ كان منظر مشي الكفيفات واستخدامهن العصا مثيرا للانتباه والتساؤل.

وفي ختام الفعالية، أعربت منسوبات المركز عن سعادتهن لخوض هذه التجربة، حيث قالت فاطمة الحجر إنها كانت تستخدم العصا في المطارات، وأثناء سفرها للخارج، لكن تجربتها الأولى مع مركز رعاية المكفوفين كان لها طعم مميز، وشعور جميل أعطاها مزيدا من الجرأة والثقة.

من جانبها أشارت نائب مقرر مركز رعاية المكفوفين أحلام العوامي إلى أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية تثقيف المجتمع بأهمية العصا البيضاء لذوي الإعاقة البصرية، ولتشجيع منسوبات المركز على استخدامها في التنقل بين الأماكن باستقلالية ودون مساعدة أحد، إضافة إلى نشر الوعي في المجتمع، وبث الثقة في نفوس الكفيفين.

فوائد العصا البيضاء: