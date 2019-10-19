تحكم الكتروني في تدفق المصلين إلى المسجد الحرام بالطريق الموازي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تضم مسارات مشروع طريق الملك عبدالعزيز «الموازي» بمكة المكرمة في حال الانتهاء من المشروع، نظاما للتحكم الالكتروني في التدفق إلى ساحات الحرم المكي الشريف، بحيث تحستب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام. وعلمت «مكة» أن التحكم الالكتروني لمسارات الطريق ستسهم في تنظيم الحشود المتجهة للحرم، وفي حال وصلت الطاقة الاستيعابية مداها في المسجد الحرام يجري توقيف التدفق إلى ساحات الحرم، بحيث يتم توجيه مستخدمي المسارات من معتمرين وحجاج وزوار ليكملوا صفوف الصلاة في الطريق بساحات مخصصة للصلاة منتشرة على طول طريق المشاة في مشروع الملك عبدالعزيز، تصل مساحتها إلى 100*100 وفي بعض الأحيان إلى 150*100.

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وأشارت المعلومات إلى أن مسارات طريق الملك عبدالعزيز متعددة الأنماط فمسار المشاة في أعلى الطريق، وأسفل منه مسار المترو، وعلى الجانبين مسارين ذهابا إلى الحرم المكي الشريف وإيابا إلى محطة القطار مخصصة للحافلات والسيارات، بحيث تصب تحت محطة تنزيل قبل مشروع جبل عمر، وأيضا تصب في الطريق الدائري الأول، لترجع مرة أخرى إلى محطة القطار.

مسارات طريق الملك عبدالعزيز:

طريق المشاة مسار المترو مسار الحافلات والسيارات

التحكم الالكتروني بالحرم المكي: