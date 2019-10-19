السعودية | النيابة السعودية تستدعي مغرداً.. لهذا السبب!

شكرا لقرائتكم النيابة السعودية تستدعي مغرداً.. لهذا السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، السبت، باستدعاء أحد الأشخاص بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في "تويتر" واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص يُعد موجباً للمساءلة، في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة - بحكم اختصاصاتها المنوطة بها - تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسيء إليها.