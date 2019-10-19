شكرا لقرائتكم النيابة السعودية تستدعي مغرداً.. لهذا السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، السبت، باستدعاء أحد الأشخاص بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في "تويتر" واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص يُعد موجباً للمساءلة، في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة - بحكم اختصاصاتها المنوطة بها - تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسيء إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | النيابة السعودية تستدعي مغرداً.. لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.