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أخضر الصالات يلاقي عمان لحجز بطاقة التأهل لنهائيات آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات يوم غدٍ الأحد ثالث مواجهاته ضمن تصفيات غرب آسيا المقامة حالياً في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب عمان على صالة مدينة خليفة بالمنامة.

ميدانياً، أنهى "الأخضر" استعداداته لمباراة عمان بإقامة حصة تدريبية أقيمت على صالة نادي الشباب البحريني بإشراف الإسباني لويس فونسيكا الذي رسم خطة وتشكيلة المواجهة من خلال تجهيز الأسماء التي ستشارك في اللقاء وتطبيق النهج الذي سينتهجه.

يذكر أن المنتخب يدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لحصد إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية إلى كأس آسيا المقبلة.

أخضر الصالات يلاقي عمان لحجز بطاقة التأهل لنهائيات آسيا

أخضر الصالات يلاقي عمان لحجز بطاقة التأهل لنهائيات آسيا

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المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات نهائيات كأس آسيا 2020

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 08:52 PM

أخضر الصالات يلاقي عمان لحجز بطاقة التأهل لنهائيات آسيا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات يوم غدٍ الأحد ثالث مواجهاته ضمن تصفيات غرب آسيا المقامة حالياً في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب عمان على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

ميدانياً، أنهى "الأخضر" استعداداته لمباراة عمان بإقامة حصة تدريبية أقيمت على صالة نادي الشباب البحريني بإشراف الإسباني لويس فونسيكا الذي رسم خطة وتشكيلة المواجهة من خلال تجهيز الأسماء التي ستشارك في اللقاء وتطبيق النهج الذي سينتهجه.

يذكر أن المنتخب يدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لحصد إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية إلى كأس آسيا المقبلة.

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المصدر : الخليج 365

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