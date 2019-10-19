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اعتمد مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، التوقيت الجديد لمواعيد الدوام الشتوي لمدارس المحافظة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق (21 / 2 / 1441هـ).
وجاء التوقيت على النحو التالي:
مدارس البنين:
بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.
مدارس البنات:
بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا.
في حين سيتم تعديل الدوام الصباحي بمدارس المحافظة يوم الأحد الموافق (20 /3 /1441هـ)، على النحو التالي :
مدارس البنين :
بداية اصطفاف الصباح الساعة الثامنة صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والربع (8:15) صباحًا.
مدارس البنات:
بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.
وأكد "الثبيتي" أن ذلك التنظيم يهدف للمحافظة على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من التقلبات الجوية التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة ولتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، داعيًا لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق والسداد، ومؤكدًا أن إدارة التعليم تعمل دائمًا على توفير كل ما يُسهم بدعم مسيرة العملية التعليمية.
وزارة التعليم تعليم القريات الدوام الشتوي
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 08:53 PM
يبدأ تطبيقه يوم غدٍ الأحد"تعليم القريات" يعتمد مواعيد الدوام الشتوي
اعتمد مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، التوقيت الجديد لمواعيد الدوام الشتوي لمدارس المحافظة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق (21 / 2 / 1441هـ).
وجاء التوقيت على النحو التالي:
مدارس البنين:
بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.
مدارس البنات:
بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا.
في حين سيتم تعديل الدوام الصباحي بمدارس المحافظة يوم الأحد الموافق (20 /3 /1441هـ)، على النحو التالي :
مدارس البنين :
بداية اصطفاف الصباح الساعة الثامنة صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والربع (8:15) صباحًا.
مدارس البنات:
بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.
وأكد "الثبيتي" أن ذلك التنظيم يهدف للمحافظة على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من التقلبات الجوية التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة ولتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، داعيًا لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق والسداد، ومؤكدًا أن إدارة التعليم تعمل دائمًا على توفير كل ما يُسهم بدعم مسيرة العملية التعليمية.
، "تعليم القريات" يعتمد مواعيد الدوام الشتوي ،
المصدر : الخليج 365
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