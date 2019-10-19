الآن عبر موقع أبشر للتوظيف: إعلان نتائج قبول الإدارة العامة للخدمات الطبية نساء

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية والعسكرية للنساء التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن الإعلان بشكل رسمي عن نتائج قبول الإدارة العامة للخدمات الطبية وظهور نتائج وأسماء المقبولات مبدئياً من النساء لشغل الوظائف الصحية الشاغرة في الإدارة الطبية وقوى الأمن، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة أبشر للتوظيف، كما أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية على رابط خاص للاستعلام عن نتائج و اسماء المقبولات وذلك من أجل التعرف على الأسماء ومعرفة مواعيد إجراء المقابلات الشخصية الخاصة بهم والتعرف على مكان المقابلة، حتى يتسنى لهم إتمام عملية القبول في الوظائف النسوية الصحية المطلوبة في الإدارة العامة للخدمات الطبية لعام 1441 -2019 والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

نتائج قبول الخدمات الطبية النسائية 1441 عبر أبشر

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية رسمياً عن النتائج المبدئية للقبول على الوظائف النسائية لعام 1441، وعلى المقبولات ضرورة الدخول على الرابط الخاص ببوابة أبشر للتوظيف من أجل التعرف على موعد المقابلات الشخصية الخاصة بهم على الوظائف الصحية للعنصر النسائي في الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفيات قوى الأمن.

وشددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية على ضرورة إهتمام النساء المقبولات بالدخول على رابط موقع بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني من أجل إتمام عملية القبول بشكل نهائي، والإلتزام بالمكان والموعد المحددين لإجراء المقابلات الشخصية والمعلن عنهم في موقع أبشر للتوظيف، مع ضرورة إحضار الهوية الشخصية من أجل إتمام القبول في الوظائف الصحية بالإدارة العامة للخدمات الطبية لعام 1441-2019.

استعلام “أسماء” المقبولات في الوظائف الصحية بإدارة الخدمات الطبية

ووفرت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إمكانية التعرف على نتائج المقبولات مبدئياً على الوظائف الصحية المطلوبة من خلال الدخول على الصفحة المخصصة لذلك عبر بوابة أبشر توظيف ، ثم يتم بعد ذلك إدخال رقم الهوية والرقم السري من أجل التعرف على النتائج واسماء المقبولات مبدئياً، والتعرف على أماكن ومواعيد المقابلات الشخصية لإتمام عملية القبول بشكل نهائي.