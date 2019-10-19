رابط التسجيل في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441 وموعد التقديم والوظائف المتاحة

أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً عن فتح باب التقديم في الوظائف الخاصة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية من خلال التسجيل إلكترونيا على الموقع الخاصة بالوزارة، مع أعلنت عن موعد التقديم للمواطنين الراغبين في خدمة بيوت الرحمن وشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها للعام الحالي 1441، حيث كشفت وزارة الشؤون الإسلامية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المطلوبة وأعلنت عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف منذ أيام معدودة.

ونستعرض معكم من خلال هذا المقال رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وموعد التقديم والوظائف المتاحة.

موعد التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة إبتداءاً من يوم الأحد القادم 21 من شهر صفر 1441 هجرياً، الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2019 ميلادياً، حيث يستمر التقديم لمدة 4 أيام، على أن يتم غلق باب القبول في يوم الإربعاء 24 من شهر صفر 1441 هجرياً، الموافق 23 من شهر أكتوبر الحالي، ونستعرض معكم من خلال النقاط التالي أهم الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً:

مساعدة الجاليات والأقليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية. دعم المعاهد الجامعات الإسلامية في الخارج. إبراز جهود المملكة في دعم العمل الإسلامي. الإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. تنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، والسنة المطهرة. كافة الأمور المتعلقة بأوقاف المساجد الخيرية وتنمية أعيانها. كافة الأمور المتعلقة بشؤون المساجد والمصليات مثل بنائها ونظافتها وصيانتها. الدعوة إلى الله في الداخل والخارج. الإشراف على المراكز الإسلامية.

رابط التسجيل في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أن التقديم على الوظائف الشاغرة المطلوبة لعام 1441 يتم إلكترونياً من خلال منصة التوظيف الإلكتروني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، وطرحت الوزارة عدد من الوظائف الخالية ومنها عدد من الوظائف الهندسية، حيث تم فتح باب القبول والتسجيل على هذه الوظائف من خلال رابط موقع الوزارة عبر منصة توظيف وزارة الشؤون الإسلامية، حيث يتم التسجيل على الوظائف إلكترونياً وذلك تسهيلاً على المواطنين الراغبين في خدمة بيوت الرحمن.