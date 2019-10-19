رابط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة “جندي” من خلال بوابة أبشر للتوظيف 1441

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية مؤخراً عن حاجتها لشغل وظائف عديدة على رتبة جندي للرجال، حيث كشفت المديرية عن إمكانية التقديم على الوظائف وكتابة كافة البيانات المطلوبة من خلال بوابة أبشر للتوظيف 1441، ولذلك نقدم لكم من خلال السطور التالية جميع التفاصيل الخاصة بوظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة جندي والتي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة، بدايةً من موعد التسجيل في الوظائف، وشروط التقديم عليها، مع نشر رابط التسجيل الرسمي.

شروط التقديم على وظيفة جندي عبر بوابة أبشر توظيف

الوظيفة للرجال فقط.

الجنسية السعودية من الوالدين .

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

يلزم أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

يجب أن لا يقل المؤهل الدراسي للمتقدم عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يشترط توفر شهادة حسن السيرة والسلوك والسمعة.

إذا كان المتقدم للوظيفة متزوجاً، فلابد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية أثناء التسجيل في الوظائف .

يلزم أن يكون المتقدم لم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .

يشترط أن يتناسب الوزن مع الطول.

يفضّل أن يمتلك المتقدم للوظائف دورات في اللغات الأجنبية ولغة الإشارة أو دورات في الحاسب الآلي ويجب أن تكون الشهادة من جهة معتمدة على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر.

يلزم اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

تنويه: يمكنكم التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية على رتبة جندي للرجال من خلال بوابة أبشر للتوظيف.

موعد التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة “جندي”

كشفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن بدء تلقي طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة سيكون بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً من يوم غد الأحد 21 من شهر صفر لعام 1441 هجرياً، الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، على أن يتم إغلاق باب التقديم على الوظائف في العاشرة مساء يوم الخميس 25-2-1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م.