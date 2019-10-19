أول سائحة في السعودية من الأجانب تستفيد من خدمة التأشيرة السياحية السعودية

تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث احتوى الفيديو على سائحة وهي أول أجنبية تستفيد من خدمة التأشيرة السياحية بشكل إلكتروني من معرض جيتكس لعام ٢٠١٩، وقد قامت دولة المملكة العربية السعودية بفتح فرصة كبيرة تسمح بدخول السائحين الأجانب لها من خلال إطلاقها نظاماً حديثاً للتأشيرات، يتضمن هذا النظام ٤٩ من الدول منها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

التأشيرة السعودية السياحية

وتتوفر التأشيرات الجديدة من خلال الإنترنت وتصل قيمة التأشيرة ل٤٤٠ ريالا أي ما يعادل ( ١٧٧.٣٣ دولار )، ويتم استلام التأشيرات السياحية عن طريق المنصة الإلكترونية أو من خلال ال٦ منافذ الرئيسية للدخول للبلاد، وتأخذ التأشيرة من ٥ حتى ٣٠ دقيقة لكي يتم إصدارها، وتدوم صلاحيتها لمدة سنة كاملة، وتعطى لمن عمره ١٨ سنة أو أكثر، ولا بد من وجود ولي الأمر لمن سنهم أقل من ذلك، ولا توجد ديانة محددة سوى لمن يدخل مكة والمدينة، ويجب أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن ٦ شهور بدءا من تاريخ اليوم الذي دخل فيه الشخص للسعودية، وعلى سبيل العلم فإن مدة الإقامة هي ٩٠ يوما في السنة الواحدة، مع العلم أن التأشيرة لم تتضمن خلالها أي من الدول العربية، ومن بين الدول كانت ماليزيا الدولة الإسلامية الوحيدة الموجودة ضمن ال٤٩ دولة، وكانت هذه التأشيرة الجديدة خطوة من خطوات التحول الاقتصادي الذي هو بعنوان رؤية ٢٠٣٠.