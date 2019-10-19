رابط وموعد التسجيل في اختبارات مقياس موهبة 1441 عبر موقع قياس وشروط التقديم

نقدم لكم رابط وموعد التسجيل في اختبارات مقياس موهبة 1441 عبر موقع قياس، حرصاً منا على تقديم كل ما هو جديد حول الأخبار المتعلقة بوزارة التعليم وتعاونها مع المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودي، نوفر لكم كل الأخبار المتداولة من قبلهم، نظراً لاستمرار الشراكة بينهم وبين مركز مقياس موهبة، حيث تم الإعلان منذ قليل عن فتح باب التقديم على اختبارات موهبة لعام 2019/ 1441، لقياس قدرات الطلاب العقلية للصف الثالث والسادس من المرحلة الإبتدائية، والصف الثالث من المرحلة المتوسطة.

موعد التسجيل في اختبار مقياس موهبة 1441 عبر قياس

من الجدير بالذكر أن التسجيل متاح من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، حيث أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والابداع بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية، والمركز الوطني للقياس والتقويم، عن الموعد الرسمي للتسجيل في اختبارات موهبة مقياس، لجميع الطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل الإدارة المدرسية، حيث تبدأ فترة التسجيل من يوم 15 أكتوبر 2019، الموافق لـ 16 صفر 1441، وتستمر حتى يوم 15 ديسمبر 2019، مما يعني أن التسجيل مستمر لمدة شهرين كاملين، ليتمكن كافة الطلاب المرشحين من التسجيل بدقة.

شروط التسجيل في اختبارات موهبة 1441