شاهد: ولي العهد السعودي يعلق لأول مرة على وفاة الفغم

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لأسرة وذوي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي قتل بإطلاق نار نهاية سبتمبر/ أيلول.

وقال ولي العهد السعودي في مقطع فيديو، تناقلته مواقع التواصل: "بالنسبة لي شيء مؤلم يعني شخص جزء من برنامجي اليومي وعلى تواصل معه يوميا وليراح الواحد فجأة ومن غير مقدمات وبدون ما يكون في شيء قبلها تكون مؤلمة جدا خاصة بالطريقة اللي راح فيها، يعني كانت قاسية على الجميع، آخرها يوم الخميس الي راح في اجتماع لمدة 4 ساعات.. جزء لا يتجزأ مننا وبقت روسكم وانا واحد منكم ومن عيالكم وأخو لكم".

وأضاف بن سلمان: "الرجل أفنى حياته كلها في أمن الملك وفي أمني أنا شخصيا وفي أمن عوائلنا وأطفالنا يعني المشاعر والله مهما نحكي والله ما أقدر أوصف.. عبدالله (ابن عبدالعزيز الفغم) ما عاد ولده، عبدالله ولدنا احنا وانا اللي متكفل فيه ان شاء الله طول حياته.. أدري أنكم أهله واخوانه وأبوه وعيال عمه ولكن الرجال معي 24 ساعة يعني قد لا تفقدونه أنتم لكن احنا الي نشوفه دايم معنا".

يذكر أن عبد العزيز الفغم، قُتل فجر الأحد الماضي، في 29 سبتمبر/ أيلول، وقالت وزارة الداخلية، إنه قُتل إثر إطلاق نار في مدينة جدة غرب السعودية.