كشفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن موعد فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي في العديد من المدن المملكة.

واكدت الجوازات السعودية أن التقديم سوف يبدا يوم غد الاحد في تمام الساعة العاشرة صباحا الموافق 21/2/1441 هجري، وحتى يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا الموافق 25/2/1441

وتقدم لكم متابعي وكالة سوا الاخبارية رابط التسجيل في الجوازات على رتبة جندي في العديد من المدن السعودية، ونتعرف على ذلك من خلال مقالنا رابط القبول والتسجيل في الجوازات على رتبة جندي، وشروط التقديم.

موعد وشروط التقديم في الجوازات على رتبة جندي

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

Advertisements

– أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– يفضل من لدية دورات في اللغات الأجنبية ويشمل ذلك لغة الإشارة أو دورات في الحاسب الآلي على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

رابط التقديم للقبول والتسجيل في الجوازات السعودية برتبة جندي

والتسجيل عبر تطبيق ابشر، هو نظام الكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات. يربط بين جميع القطاعات الحكومية الكترونيا . يخدم التطبيق 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة.