موعد الشاعر السعودي خالد المريخي على مسرح بوليفارد بالرياض

أعلن الشاعر السعودي خالد المريخي عن امسية شعرية له في البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض بتاريخ 21 أكتوبر 2019، حيث سوف يحضرها الآلاف من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية.

وفاجأت هيئة الترفيه ان حضور هذه الأمسية الشعرية مجاني بالكامل وهو ما يزيد من عدد الحضور بشكل كبير، ولذلك الاستعدادات التي يقوم بها القائمين على مسرح بوليفارد.

ويعد الشاعر خالد المريخي من الشعراء الناجحین في السعودية وھناك عدد كبیر من المواطنين الذين يعملون بجد من اجل الوصول الى معرفة كاملة بشأن الذين يمكنھم الاستفادة من مسرح بولیفارد الرياض التي تعرض الكثیر من الأشياء الممتعة من عروض راقصة وغنائية وشعرية وغیرھا الكثير، حيث أن كل هذه الأعمال ھي من تنسیق الھیئة العامة للترفيه بقیادة تركي ال الشيخ والذي جلب الكثير من الفنانین الى السعودية من أجل أداء عروضھم الترفیھیة.

وخالد المريخي شاعر سعودي هو "خالد غنام مناحي المريخي المطيري" مواليد، 1973 شاعر معروف، من الشعراء الذين كوّنوا لهم قاعدة جماهيرية وكانت بداية شهرته القوية بعد تعاونه مع عبد المجيد عبد الله في أغنية مابين بعينك.

وبعدها فتحت له باب التعاونات مع مطربين ونجاحات كونت له قاعدة جماهيرية ظهر اسمه في منتصف التسعينات على الساحة الشعرية وكان مفاجأة شعراء جيله.