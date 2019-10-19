شاهد: فتاة تطير في سماء الرياض

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة تطير بالمملكة العربية السعودية، بموسم الرياض تحت رعاية رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وأعلن القائمون على موسم الرياض 2019 عن افتتاح فعاليات معرض السيارات بتاريخ 21 نوفمبر في كافة محافظات المملكة العربية السعودية بتنظيم من هيئة الترفيه السعودية.

ويستقبل معرض السيارات خلال موسم الرياض 2019 العديد من الفعاليات وعروض السيارات الحديثة التي تعرض لأول مرة، بالإضافة إلى عرض سيارات قديمة من قبل الشركات العالمية، كما يضم المعرض العديد من الكورسات التي تخص جميع تفاصيل السيارات.

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وتتنوع فعاليات موسم الرياض والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب"، حيث من المتوقع أن يستقطب 20 مليون زائرا.

وعاش "موسم الرياض" تفاعلاً واسعاً قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومياً، تبدأ اليوم 11 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 15 كانون الأول/ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.