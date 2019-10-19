شاهد: تمزق فستان الإعلامية حليمة بولند يثير جدلا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمذيعة حليمة بولند، حيث أثارت ضجة كبيرة بعد نشرها عبرت فيه عن حزنها وغضبها بسبب تمزق فستانها.

واستعرضت حليمة في المقطع التمزق في الفستان وأكدت أنها أنهت ترتيب شعرها ومكياجها وما أن حاولت ترتدي فستانها وجدته ممزق، وقالت بنبرة صوتها المعروفة والملية بالدلع “انخزق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة”، معتبرة الأمر بأنه من الحسد والعين.

تفاعل الجمهور بشكل واسع من المقطع، لافتين الى انزعاجهم من صوتها وطريقتها في الحديث، وسخر العديد من المشاهدين منها وطلبوا ان تنحف أو تختار فستاناً أكبر كي لا يتمزق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حليمة للسخرية سواء داخل السعودية أو خارجها، إذ دائمًا ما تجد نفسها في حرجٍ شديد، وتعليقاتٍ معظمها تنصّب على ما تتناوله حليمة في وسائل التواصل الاجتماعي وخروجها كثيرًا عن المألوف.

كما أثارت بولند الانتقادات حولها بسبب ظهورها في وقتٍ سابق في فيديو مرتديةً عباءةً ضيقةً مكشوفة الكتفين وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات؛ إذ اتهمها البعض بأنها تسعى إلى لفت الأنظار والاستفزاز.