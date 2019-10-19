وزير الاقتصاد: وفد حكومي يزور ألمانيا والكويت والسويد والسعودية قريبا

أكد وزير الاقتصاد الوطني في رام الله خالد العسيلي اليوم السبت ان وفدا حكوميا سيزور دول ألمانيا والكويت والسويد والسعودية قريبا ل فتح آفاق تعاون اقتصادي في كافة المجالات.

وشدد العسيلي على أهمية الاتفاق الذي وقع بين الرئيس محمود عباس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، الأمر الذي سيعمل على زيادة التبادل التجاي والاستثمار العربي والأجنبي في فلسطين.

وقال العسيلي في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية انه سيتم تشكيل لجنة حكومية لدراسة كافة النقاط المهمة للبلدين سواء لزيادة التبادل في الاستثمار او في مختلف الوزارات، مشيرا الى انه سيكون هناك لقاء فلسطيني سعودي للبدء في عمل الاتفاقيات اللازمة لفتح الطريق بين رجال الأعمال من البلدين لزيادة التبادل التجاري.

وفيما يتعلق بمنطقة جنين الصناعية أعلن العسيلي انه تم توقيع اتفاق بقيمة 18 مليون يورو مع شركة تركية لبدء العمل بالمنطقة الصناعية في جنين بعد حل المشاكل العالقة، مضيفا ان المشروع سيوفر 5000 فرصة عمل دائمة و 15 ألف مؤقتة.

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وبين العسيلي ان العمل في منطقة جنين الصناعية سيبدأ خلال الأسابيع القادمة، وسنرى فيها شركات تركية وأجنبية وعربية ومن ضمنها سعودية.

وكان وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية قد أنهى قبل أيام زيارة الى مصر استمرت عدة أيام ، حيث ضم الوفد 12 حقيبة وزارية، ما يدل على حرص "اشتية" على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين، والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق.

وفي يوليو/ تموز الماضي، زار اشتية على رأس وفدين، الأردن والعراق، وجرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.