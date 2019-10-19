اللجنة الاقتصادية المشتركة تتصدر عناوين الصحف العربية

استهلت الصحف العربية عناوينها اليوم السبت بقرار السعودية وفلسطين تدشين لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك إلى جانب خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة.
صحيفة الدستور الأردنية:
شــهيـد و73 إصابـة برصـاص الاحتـلال شرق قطاع غزة
صحيفة الغد الأردنية:
69 إصابة إثر اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة
صحيفة البيان الاماراتية:
السعودية وفلسطين تدشنان لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشتركاً
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة
صحيفة الخليج الاماراتية:
شهيد في طولكرم و69 مصاباً بنيران الاحتلال في غزة
قمع مسيرة كفر قدوم.. والمستوطنون يضيقون على قاطفي الزيتون
الأردن يطالب إسرائيل بالإفـراج عـن هـبة اللــبدي
صحيفة عمان العمانية:
كوشنر يزور إسرائيل وتقديرات بتدخله لتشكيل حكومة جديدة
الاحتلال يغلق شارعا حيويا في الضفة
صحيفة الوطن العمانية:
مباحثات سعودية فلسطينية بشأن مستجدات الأوضاع
صحيفة الوفد المصرية:
مقتل فلسطيني عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية
إصابة 50 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة
6 أسرى فلسطينيين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال، بحسب الوكالة الرسمية.
صحيفة اليوم السابع المصرية:
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري بجنوب طولكرم
حدث في مثل هذا اليوم.. بريطانيا تحتل مدينة القدس في العام 1917