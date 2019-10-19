الجبير يلتقي المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم السبت؛ المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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