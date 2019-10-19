بنتن يوافق على تعديل 5 ضوابط لتنظيم رحلات الحج والعمرة

وافق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة، المتضمنة إجراءات وآليات العمل في القطاع، وتعديل وإضافة حزم الخدمات في محرك الحجز المركزي «مقام»، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم وإثرائها.

وقد التقى الوزير، أول أمس الخميس بمكتبه بجدة، أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، ورئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة مكة مروان شعبان، وأعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين بقطاع العمرة؛ لشرح تحديثات اللوائح والتعليمات الخاصة بالشركات.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة، جاءت بناءً على دراسات شاملة قام بها فريق العمل بالوزارة، شملت كافة أطراف مقدمي الخدمة؛ بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإيجاد بيئة تنافسية لتحسين تجربة المعتمر والزائر وإثرائها، كما تهدف إلى تقليص الإجراءات بما يكفل دقة المعايير وجودة الأداء.

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وأوضح مشاط أن التحديثات تضمنت السماح بقبول جميع فئات عضويات «إياتا»، ومنها فئة «travel agenc» أو شهادة منظمة السياحة العالمية «WTO»، أو شهادة عضوية الاتحاد الدولي لوكلاء السياحة والسفر أو المجلس العالمي للسفر والسياحة «WTTC» كشرط لتأهيل الوكيل الخارجي.

وأشار إلى أن التحديثات شملت إتاحة تمديد برنامج المعتمر، وشراء حزم الخدمات المتاحة بمحرك الحجز المركزي «مقام»، ضمن صلاحية التأشيرة، وتكوين حزم خدمات اختيارية للمعتمرين القادمين بتأشيرة الزيارة من الدول (49) والوكلاء الخارجيين، دون اشتراط شراء خدمات النقل في حزمة الخدمات للمعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية بحافلات أجنبية، مع توضيح المنفذ البري عند تقديم طلب تأشيرة الزيارة لغرض العمرة.

وأضاف مشاط أن التحديثات شملت إتاحة توثيق عقود الشراء الخاصة بشركات العمرة من الفنادق إلكترونيًّا عبر محرك الحجز المركزي «مقام».