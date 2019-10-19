افتتاح 14 مشروعًا للطرق بمدينة الباحة الاثنين المقبل

يفتتح الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور وزير النقل الدكتور نبيل العمود، الاثنين المقبل، 14 مشروعًا للطرق بالباحة؛ وذلك في قاعة الحسام للمؤتمرات والاحتفالات بالباحة.
وتضمنت مشروعات الطرق التي سيدشنها الأمير حسام بن سعود، 48 وصلة جرى إنجازها في مدينة الباحة ومحافظاتها بطول (239 ألفًا و859) كيلومترًا، بقيمة إجمالية بلغت (993 مليونًا و778 ألفًا و621.90) ريال.
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