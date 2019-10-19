الأحوال المدنية بمكة تعلن نقل مواعيدها مؤقتًا لإجراء أعمال صيانة

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، أنه تقرر وبصفة مؤقتة، نقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة«1- الزاهر»، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة «٢- الجروشي مول»؛ وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب «الزاهر»؛ لخضوع القسم النسائي لأعمال صيانة طارئة.

وسيتم تنفيذ إجراءات المواطنات اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة «٢- الجروشي مول».