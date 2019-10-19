عاجل-النيابة تستدعي مغرد متهم بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام

واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسئ إليها.
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