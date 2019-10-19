السعودية اليوم / الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لحماية شعبنا من تغول الاحتلال ومستوطنيه



رام الله 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، بتحرك دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال ومستوطنيه.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم، الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية وشرطته وأجهزته المختلفة وميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل للاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعتبره مقدمة لعمليات إرهابية وجرائم وتهجير واسعة النطاق .

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان والعدالة الدولية، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، معتبرة أن من يصمت على هذه الجرائم مشارك فيها، وفقا للقانون الدولي .

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19:43ت م

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