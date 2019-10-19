السعودية اليوم / أمانة الأحساء تنفذ مشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة إنارة الطرق والمرافق العامة



الأحساء 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

تنفذ أمانة الأحساء ممثلة في وكالة المشاريع حالياً, مشروع ترقيم و رفع إحداثيات عناصر شبكة إنارة الطرق والمرافق العامة في الأحساء، عبر استخدام أعلى التقنيات المتقدمة.

وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع بالمحافظة المهندس هشام العوفي أن المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول لعناصر شبكة الإنارة من خلال أنظمة تطبيق متطورة ومحركات بحث، تساعد العاملين في عمليات الصيانة و تتبع سير إجراء العمل، و سرعة استقبال و معالجة الطلبات المستفيدين من الخدمات بالشكل الإيجابي عند التقدم ببلاغ الصيانة لأحدى عناصر شبكة الإنارة.

ولفت المهندس العوفي الانتباه إلى أن المشروع يحوي قاعدة بيانات متكاملة لعناصر شبكة الإنارة باستطاعتها القيام بالكثير من الأدوار المفيدة والمستقبلية للأمانة كعمليات البحث داخل هذه المنظومة عن الأعمدة و المحطات ومعرفة أماكنها وإحداثياتها على نظام الخرائط العالمية وبالتالي سرعة الوصول إلى تلك العناصر.

من جانبه أكد مساعد وكيل المشاريع المهندس مشاري الخرس، أن إدارة التشغيل والصيانة ممثلة بإدارة الكهرباء بالتعاون مع برنامج "ترشيد" أنجزت استبدال فوانيس الإضاءة القديمة، و تركيب إضاءة "LED" المتوائمة مع أحدث المعايير العالمية في الطرق و الشوارع الرئيسة, و كذلك المرافق العامة، حيث جرى الانتهاء من تركيب ٧٨ ألف فانوسled، في حين سيتم الانتهاء من المشروع لكامل الأحساء خلال الشهر القادم.

وأشار إلى مشروع الإضاءة الجديد led يحقق عناصر إيجابية عدة من بينها توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة، وملائمة إضاءة فوانيس led لسبل المحافظة على البيئة، والإسهام في تقليل تكاليف الصيانة و قطع الغيار ، والزيادة في العمر الافتراضي للإضاءة بعكس الأخرى العادية, وأن تطبيق مثل هذه الأنظمة في الطرق والمرافق الخدمية من شأنه أن يُسهم في إيجاد طاقة نظيفة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وصولاً إلى تطبيق أنظمة متطورة و مستحدثة للعناصر و الوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل و الصيانة و المحافظة على البيئة.

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19:14ت م

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