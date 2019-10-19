السعودية اليوم / النيابة العامة تستدعي مغرداً متهماً بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام



الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في "تويتر"، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجب للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسئ إليها.

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18:59ت م

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