السعودية اليوم / بدء اجتماعات الدورة الـ 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية



القاهرة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

بدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات الـ 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تستمر لمدة يومين، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال".

وناقش المجلس عددًا من البنود المهمة، منها تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، متابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2020.

وتم خلال الاجتماعات انتخاب وزير دولة الكويت للشؤون الاقتصادية مريم العقيل رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة، وعلي صبيح من العراق نائبًا للرئيس عن أصحاب الأعمال، والدكتور محمد الشمس من الإمارات نائبًا للرئيس عن العمال، وذلك لمدة سنة تنتهي في أكتوبر عام 2020.

وقرر المجتمعون أن يتم إصدار سنوي عن القضية الفلسطينية وكافة أبعادها، وتوزيعه عالميًا للتعريف بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني بصفة عامة وعمالها بصفة خاصة من انتهاكات، لرفع المعاناة عن كاهل الشعب وعماله.

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18:56ت م

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