السعودية اليوم / المفوضية الأوروبية تطالب بريطانيا بتقديم إيضاحات



بروكسل 20 صفر 1441ه الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الحكومة البريطانية تقديم إيضاحات بشان الخطوات التي تزمع القيام بها في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي .

وقالت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل في تصريح له : إن المفوضية سجلت قيام مجلس العموم البريطاني بتأجيل التصويت على البركسيت وعلى الحكومة البريطانية بابلاغ الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ما تخطط للقيام به .

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18:56ت م

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