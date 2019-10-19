شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ماذا قال الأمير محمد بن سلمان عن اللواء الفغم ؟ والان مع التفاصيل
أشاد ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإخلاص وتفاني اللواء عبدالعزيز الفغم، خلال خدمته لوالده الملك، سلمان بن عبدالعزيز .
جاء ذلك في فيديو نشره نشر إعلامي سعودي يظهر فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يقدم العزاء لأسرة اللواء عبدالعزيز الفغم.
وبحسب الإعلامي السعودي عبدالله البندر، فإن تاريخ مقطع الفيديو يعود إلى صباح يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عشیة الصلاة على الفقید.
وذكر ولي العهد السعودي أن الراحل كان في اجتماع معه قبل وفاته بیومین فقط .
وقُتل اللواء الفغم في 29 سبتمبر الماضي، عندما كان في زيارة لصديق له في مدينة جدة، حيث هاجمه صديق آخر يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلاف بينهما، ليقتل الجاني لاحقًا في مواجهة مع الشرطة، وفق ما أعلنت السلطات السعودية.
ويظهر في المقطع أعمام وأخوال الراحل اللواء الفغم أثناء استقبال الأمير محمد بن سلمان، حيث أعرب ولي العهد السعودي خلال اللقاء عن حزنه الشديد خاصة أن اللواء الفغم كان جزءًا من حیاته الیومیة، مبديًا ألمه على الطريقة التي قضى بها الراحل.
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