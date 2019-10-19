السعودية | الجبير يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:43 مساءً, 19 أكتوبر 2019 م المناطق - واس أستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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