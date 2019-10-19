لامبارد يفتح النار على منتخب فرنسا بسبب كانتي

أوضح فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، موقف الفرنسي نجولو كانتي من المشاركة أمام نيوكاسل يونايتد، يوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر المدرب الإنجليزي الشاب في مؤتمر صحفي، الجمعة، ليؤكد معاناة كانتي من إصابة في الفخذ، تعرض لها خلال وجوده مع منتخب فرنسا الأسبوع الماضي، مما يمنعه من المشاركة ضد نيوكاسل.

وقال لامبارد: "كانتي ليس جاهزا للمباراة، بعد أن عانى من مشكلة بسيطة في الفخذ خلال عمليات الإحماء في إحدى مباراتي فرنسا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020".

وعبر لامبارد عن إحباطه من عدم تواصل المنتخب الفرنسي مع النادي فور إصابة كانتي، مؤكدا أن اللاعب كان بإمكانه العودة سريعا للندن، لتلقي العلاج خلال فترة وجيزة.

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وانتقد مدرب "البلوز" تصرف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا والجهاز الطبي للديوك، بسبب وضع كانتي على مقاعد بدلاء الفريق في مباراته الأخيرة رغم معاناته من إصابة.

وأضاف: "كما ألوم اللاعب نفسه أيضا، لأنه كان بإمكانه التعامل مع الموقف بشكل أفضل، لتمتعه بخبرات هائلة".

كما أكد لامبارد غياب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن لمدة أسبوعين بسبب إصابته في أوتار الركبة.

وأضاف: "ماتيو كوفاسيتش لديه كدمة في الفخذ، لكنه تدرب معنا في اليومين الأخيرين، مما يعني قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة".

وفي ختام تصريحاته، كشف لامبارد عن اقتراب المدافع الألماني أنطونيو روديجر من العودة للملاعب قريبا، بعدما دخل آخر مرحلة من برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.