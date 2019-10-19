كوريا الجنوبية تشكو نظيرتها الشمالية بسبب المباراة الصفرية

تقدم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بشكوى للاتحاد الآسيوي، ضد كوريا الشمالية، بعد إقامة مباراة بين منتخبي البلدين دون حضور الجماهير، الأسبوع الماضي.

والتقى المنتخبان الثلاثاء الماضي في بيونج يانج، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت بالتعادل السلبي، أمام مدرجات خالية، كما رفضت كوريا الشمالية بث المباراة تلفزيونيا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن اتحاد بلادها أرسل شكوى مكتوبة إلى الاتحاد الآسيوي لعدم السماح للجماهير ووسائل الإعلام بحضور المباراة.

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وقال: "طلبنا من كوريا الشمالية عدة مرات تقديم المساعدة والسماح لوسائل إعلامنا وجمهورنا بالسفر إلى بيونج يانج لكن كوريا الشمالية رفضت التعاون، نرى أن الاتحاد الآسيوي عليه التفكير في إمكانية فرض إجراءات انضباطية تجاه اتحاد كوريا الشمالية بسبب نقص التعاون في هذه المسائل وغيرها".

وقال متحدث باسم الاتحاد الآسيوي إن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) هو الجهة المشرفة على تصفيات كأس العالم.

وشهد العام الماضي نشاطا في الدبلوماسية الرياضية بين البلدين، لكن العلاقات تراجعت بعد توقف المفاوضات بشأن الأسلحة النووية والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.

وكان سون هيونج مين مهاجم توتنهام الإنجليزي، صرح بأن: "التوتر شاب المواجهة، كانت مباراة صعبة جدا ومنتخبنا محظوظ بالعودة دون إصابات".

وأتم "سمعنا أيضا الكثير من العبارات المسيئة من الجانب الآخر".