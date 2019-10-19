"الصليبي" يحرم أسينسيو من تحقيق حلمه بقميص ريال مدريد

تعود الحياة إلى الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي، حيث يخرج ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا على ملعب "إيبيروستار"، السبت، في الجولة التاسعة من المسابقة.

وألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على غياب ماركو أسينسيو، جناح الريال، عن المواجهة التي أكد من قبل أنه كان يحلم بخوضها منذ ارتدائه قميص الفريق الملكي، بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

ويعد أسينسيو أحد مواليد جزيرة مايوركا، كما تدرج في الفئات السنية للنادي، قبل أن يتعاقد معه "الملكي" عام 2014، ليعيره لمدة موسم للفريق ذاته، قبل أن يخرج لإعارة أخرى في موسم 2015-2016 ضمن صفوف إسبانيول.

ولن يتمكن الدولي الإسباني من المشاركة في مواجهة مايوركا، نظرا لغيابه عن الفريق الملكي منذ بداية الموسم بسبب إصابته في الرباط الصليبي للركبة خلال فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم الحالي.

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وخلال موسمين قضاهما مع الفريق الأول لمايوركا، أحرز أسينسيو 7 أهداف خلال 56 مباراة.

ومنذ أن بدأ أسينسيو مشواره مع الريال، لم يكن مايوركا ناشطا في الليجا، بعدما هبط لدوري الدرجة الثانية الإسباني، مما حرمه من مواجهته طوال فترة وجوده مع الفريق الملكي.

وخاض أسينسيو 135 مباراة بقميص ريال مدريد، منذ بدء مسيرته معه بشكل عملي في موسم 2016-2017، سجل خلالها 27 هدفا.

ويدخل ريال مدريد المباراة محتلًا صدارة ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 مباريات بعد مرور 8 جولات، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.