كوكا يرحب بالأهلي المصري ويرفض منافسيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الدولي المصري أحمد حسن كوكا، لاعب فريق سبورتنج براجا البرتغالي، بوجود مفاوضات سابقة بينه وبين مواطنه نادي الزمالك من أجل الانتقال إليه، لافتا إلى أن المفاوضات تمت من خلال أحد وكلاء اللاعبين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا عاد لمصر فسينضم للأهلي وليس أحد منافسيه.



وأضاف كوكا، في تصريحات تلفزيونية، أن نادي بيراميدز المصري أيضا دخل في مفاوضات معه بعد مونديال روسيا ٢٠١٨، لكنه رفض فكرة العودة من الاحتراف وقتها.



وأوضح المحترف المصري في الدوري البرتغالي أنه يأمل في استمرار مسيرته الاحترافية في أوروبا، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في وجوده في صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.



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وأكد كوكا أنه: "في حال العودة إلى مصر فإن ذلك سيكون عبر بوابة الأهلي، لكني لن أنتقل إلى الزمالك أو بيراميدز".



وعن أدائه مع منتخب مصر علق قائلا: "لم أشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر سوى في ١٠ مباريات فقط، وعادة أشارك في الشوط الثاني، لذلك لم أستطع ترك بصمة قوية معه حتى الآن".



وأتم: "دائما أسعى للوجود في صفوف الفراعنة، ولا ألتفت للانتقادات كثيرا حتى لا يتأثر مستواي".