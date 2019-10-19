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المغامسي والفوزان يشاركان في حوار نيوم الطلابي
بمشاركة 47 إدارة تعليمية في المملكة
متابعات الخليج 365 - تبوك
يشارك عضو مجلس الشورى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عبدالله الفوزان، وفضيلة الشيخ صالح المغامسي، أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الأمير مقرن وإمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة، ضمن فعاليات مشروع الحوار الطلابي الذي تنفذه وزارة التعليم باستضافة تعليم تبوك، في جلسات حوارية بين هذه الرموز الوطنية وأبنائنا الطلاب، وسيكون هناك لقاء مفتوح حول “حوارات نيوم”، (نيوم مدينة الحالمين والملهمين، و(من طويق إلى نيوم.. خطوات عملية).
وتأتي هذه الجلسات الحوارية ضمن فعاليات مشروع الحوار الوطني الذي تنظمه وزارة التعليم وتستضيفه إدارة تعليم تبوك، بمشاركة 47 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.
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