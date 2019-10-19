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2019-10-19 موسم الرياض: وصلنا إلى الطاقة الاستيعابية والدخول بالحجز المسبق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن موسم الرياض وصوله إلى الطاقة الاستيعابية للفعاليات في بوليفارد الرياض. وقال موسم الرياض: ما ودّنا ننحرم منكم، لكن وصلنا الطاقة الاستيعابية وعشان سلامتكم واستمتاعكم، الدخول للي عنده حجز مسبق لإحدى الفعاليات. Advertisements وأضاف: نبشّركم ترى البوليفارد مستمر معكم لآخر يوم في موسم الرياض. وشهدت العاصمة الرياض، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع. وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز في اليوم الأول الطاقة الاستيعابية ووصل لـ400 ألف، ووصل يوم أمس إلى نصف مليون زائر.







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