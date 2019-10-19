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2019-10-19 اصطدام بين مركبة وشاحنة على طريق الساحل الجديد بجدة متابعات الخليج 365 - جدة باشرت الجهات المعنية في جدة، حادث اصطدام بين مركبة وشاحنة على طريق الساحل الجديد. Advertisements وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث نتج عنه وقوع عدد من الإصابات، فيما نقلت الجهات المختصة المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم يعلن المركز عن أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو جنسيات المصابين.







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